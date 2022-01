Randers forbereder sig på oversvømmelse – flere gader afspærres inden storm

De seneste prognoser viser, at vandstanden for ventes at toppe søndag aften. Afspærringerne vil derfor formentlig tidligst blive ophævet mandag morgen.

Og bliver stormen knap så kraftig som varslet, er det fint med Lone Mossin. Nu er kommunen i hvert fald klar.

- Det er better safe than sorry, siger Lone Mossin.