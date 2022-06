Randers-forældre: Umenneskelige forhold, der ødelægger familier

Politikerne i Randers Kommune har i årevis vidst, at der var problemer med arbejdsmiljøet i afdelingen for børne og unge handicap. I går kunne vi fortælle, at arbejdstilsynet har givet et strakspåbud til afdelingen, hvor blandt andet mange langtidssygemeldinger betyder, at 300 børn med handicap står uden rådgiver. Det giver panderykker hos politikerne, selvom de har kendt til problemerne.