Randers FC sælger Alhaji Kamara til Midtjylland

Efter 4,5 år i Randers FC skifter Alhaji Kamara til 3F Superligaens tophold FC Midtjylland.

Det skriver Randers FC på deres hjemmeside.

Alhaji Kamara nåede at spille 99 kampe og lave 25 mål for Randers FC.

- Det er en god mulighed, som er opstået for mig med dette skifte. Det ser jeg rigtig meget frem til, og jeg er glad for, at vi har fundet en løsning, hvor alle virker til at være glade, og hvor jeg kan give noget tilbage til Randers FC i form af en transfer, udtaler Alhaji Kamara.