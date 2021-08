Randers FC møder Galatasaray eller skotter i EL-jagt

Kampene spilles 19. og 26. august. Første dyst finder sted på Cepheus Park i Randers, mens returkampen spilles i enten Tyrkiet eller Skotland.

Skulle avancementet glippe, sættes der imidlertid ikke punktum for Randers' europæiske færd i denne sæson.

Som pokalvinder er Randers som minimum sikret en plads i gruppespillet i Conference League - den tredjebedste europæiske turnering. Her havner Thomas Thomasbergs tropper, hvis Galatasaray eller St. Johnstone er for hård en nød at knække.