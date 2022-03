Putins invasion tvinger østjysk familie til at skrue ned for varmen

Det er med at tage ekstra tøj på, hvis ens hjem bliver varmet op med gas, for priserne stiger lige nu vanvittig meget.

Hos Thomas Sand Larsen i Øster Tørslev nordøst for Randers bliver der lige nu skruet godt ned for varmen og sparet på de lange brusebade. Gasregningen steg sidste gang nemlig fra 4.500 kroner til 9.000 kroner, og han er bekymret for, hvor meget mere det går op, når han skal betale næste gang.



- Det bliver en gyser at se, hvad den regning er på, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.