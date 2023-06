Populær traditions skæbne afgjort

Sidste vinter var de tårnhøje energipriser skyld i, at randrusianerne måtte undvære deres skøjtebane på Jens Otto Krags Plads i bymidten.

Mandag aften skulle byrådet ikke blot forholde sig til, om skøjtebanen skal sættes i drift i år, men også hele fremtiden for den populære attraktion var i spil.

Efter at have fungeret som vinterunderholdning i 20 år trænger skøjtebanen til en større renovering, da køleslangerne trænger til at blive udskiftet.

Mandag aften faldt dommen. Der bliver afsat 250.000 kroner til en renovering, og derudover bliver driftaftalen med Underværket, der driver Skøjtebanen, forlænget med et år.

Det oplyser Randers Kommune.

20 år på bagen

Byrådet har samtidig vedtaget, at skøjtebanens klimaaftryk og økonomi skal undersøges. Det er nemlig en dyr affære at tilbyde muligheden for at kunne stå på skøjter.

Kommunen bruger omkring 723.000 kroner på at drive skøjtebanen årligt - dertil kommer en kvart million kroner til den vedtagede renovering.

Der er dog et lille men i sagen.

Hvis energipriserne stiger igen til vinter, skal sagen genbehandles i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget. I det tilfælde skal det også undersøges, om der kan indføres brugerbetaling.

Skøjtebanen vil være oppe fra december til februar - dog ikke, hvis der er mere end fem grader. Den bliver årligt besøgt af 20.000 gæster.