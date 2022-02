Populær café får stor bøde og sur smiley

- Virksomheden har ikke dokumenteret sin varemodtagelse og opbevaringstemperaturer siden den 14. januar, og i december 2021 er der kun lavet tre registreringer, frekvensen er fastsat til 2 gange om ugen, lyder det i kontrolrapporten.

Café K mangler også at dokumentere sin opvarmning og nedkøling siden den 3. december 2021.

Giver corona-sygemeldinger skylden

TV2 ØSTJYLLAND har forgæves forsøgt at få fat på ejeren af Café K, Søren Schack Petersen, men han har udtalt sig om sagen til Randers Amtsavis.

- Fødevarestyrelsen gør jo bare deres arbejde. Men det er klart, at det er rigtig, rigtig træls for os, erkender caféejeren over for avisen.