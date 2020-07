Politisk pres efter plejehjemssag: Ekstern undersøgelse er unødvendig

Torsdag 20:50 blev den omdiskuterede TV 2-dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden' sendt i fjernsynet.

Dokumentaren, der indeholder skjulte optagelser optaget over en periode på 16 dage, viser blandt andet en række episoder, hvor 91-årige Niels Christian Nielsen, der lider af demens, bliver udsat for omsorgssvigt på demenscentret Huset Nyvang i Randers.

Nu kræver et flertal i Randers Byråd, udenom borgmesteren, at der foretages en tilbundsgående ekstern undersøgelse af en række forhold på ældreområdet i Randers Kommune. Det skriver partierne i en pressemeddelelse torsdag aften.

Det er samtlige partier i byrådet - Venstre, Dansk Folkeparti, Beboerlisten, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Velfærdslisten, med undtagelse af Socialdemokratiet og De Konservative - der kræver handling. Til sammen sidder de på 18 af de 31 pladser i Randers Byråd.

Senest i foråret har vi fået lavet en interviewundersøgelse, som blandt andet viser, at der er en større tilfredshed nu end tidligere. Fatma Cetinkaya (S), 2. viceborgmester og formand for Omsorgsudvalget, Randers Kommune

Men det mener 2. viceborgmester og formand for Omsorgsudvalget i Randers Kommune, Fatma Cetinkaya (S), ikke er nødvendigt.

- Jeg finder ikke en tilbundsgående undersøgelse relevant på nuværende tidspunkt. Når jeg siger det på den måde, så skal jeg ikke kunne udelukke, at et supplement til den undersøgelse, der allerede er lavet, kan være nødvendig på et tidspunkt, siger udvalgsformanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Så først dokumentaren torsdag

TV 2 tilbød allerede i februar kommunen at se optagelserne fra Huset Nyvang. Det afviste kommunen, ligesom man også afviste at stille op til interview. I stedet anmeldte Randers Kommune TV 2 til politiet for at have optaget med skjult kamera på plejehjemmet.

I går så udvalgsformanden altså TV 2-dokumentaren for første gang.

- Det er slet ikke ordentligt. Det må ikke finde sted, og det skal ikke finde sted - det er ikke en værdig eller respektfuld tilgang til vores beboere, siger Fatma Cetinkaya.

Fatma Cetinkaya har tidligere bekræftet over for TV 2, at beboere og pårørende tidligere har rejst kritik af plejen, der fandt sted på Huset Nyvang, og hun fortæller, at kommunen over det seneste halvandet års tid har forsøgt at tage hånd om problemerne og arbejdet med forholdene i plejecentret 'på forskellige planer'.

S: Der er igangsat initiativer

Undersøgelsen, som flertallet i Randers Byråd lægger op til, skal afdække om den hjælp, de ældre modtager af Randers Kommune, er værdig og dækkende i forhold til de behov, som de ældre har.

- Derudover skal undersøgelsen kigge ledelsen efter i sømmene og afdække, om de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede i forhold til at drive plejecenter efter Randers Kommunes omsorgs - og værdighedspolitik, skriver partierne i pressemeddelelsen.

Ifølge udvalgsformanden er der dog allerede gjort en række initiativer for at forbedre forholdene på plejehjemmet.

- Vi har været inde og arbejde med arbejdsgange og procedurer, dokumentation og dosering af medicin, opkvalificering af vores medarbejdere og afskedigelse af andre, fortæller Fatma Cetinkaya og fortsætter:

- Senest i foråret har vi fået lavet en interviewundersøgelse, som blandt andet viser, at der er en større tilfredshed nu blandt både pårørende, beboere og medarbejdere end tidligere, siger hun.

Undrer sig over byrådets forslag

Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S), har indkaldt til orienteringsmøde tirsdag, hvor resten af byrådet ifølge udvalgsformanden vil blive forelagt den interviewundersøgelse, de har foretaget, samt den handleplan, der udspringer af den.

- Det undrer mig, at partierne vælger at udsende den pressemeddelelse, når borgmesteren allerede har indkaldt hele byrådet til orienteringsmøde, hvor det fremgår af invitationen, at de vil blive forelagt den her undersøgelse, som Omsorgsudvalget også er blevet orienteret om.

- Det kunne jo være, at den undersøgelse, som der allerede er blevet lavet, giver svar på mange af de spørgsmål, de måtte have. Det kommer noget bag på mig, at hovedparten af byrådet sender den her pressemeddelelse uden at have involveret borgmesteren eller mig selv, siger hun.

Forslaget som flertallet i Randers Byråd har stillet vil komme til afstemning på det førstkommende byrådsmøde den 7. september 2020.