Politisag på Randers-plejehjem - ekspert sammenligner med historisk sag

Per Boysen forventer dog at blive underrettet fremadrettet.

- Og så vil jeg gerne sige, at hvis man sidder derude som ældre eller pårørende og brænder inde med bekymringer, så er man altid velkommen til at tage fat i Ældrerådet.

'Mistænkelige indlæggelser og dødsfald'

Onsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND afsløre, at politiet i øjeblikket efterforsker en sag, hvor det pågældende plejehjem er omdrejningspunktet, og at der den 14. marts blev anholdt én person, som efterfølgende blev varetægtsfængslet.

Østjyllands Politi har ikke ønsket - og ønsker fortsat ikke - at fortælle mere, da der er navneforbud i sagen, og grundlovsforhøret blev afviklet for dobbeltlukkede døre.

Det er derfor også hemmeligt, hvad den varetægtsfængslede person konkret er sigtet for.

Det kom senere onsdag frem, at byrådet i Randers Kommune dagen efter - den 15. marts - fik en orientering om, at Plejecenter Tirsdalen var centrum i en sag om 'mistænkelige genindlæggelser og et dødsfald'. At Styrelsen for Patientsikkerhed havde foretaget politianmeldelse, og at den anholdte er en medarbejder.

Tre byrådsmedlemmer har over for TV2 ØSTJYLLAND bekræftet at have fået orienteringen, og at oplysningerne er korrekte.





