Politikere kræver lempelser af EU-regler om øremærkning

Derfor bør de nye regler om øremærkning tages op til revision, mener europaparlamentariker Niels Fuglsang (S), som vil bringe sagen op sammen med EU's dyrevelfærdsgruppe.

- Jeg håber, at vi så sammen kan rejse sagen for Europakommissionen og sige, at det her er en ommer, siger Niels Fuglsang (S).



