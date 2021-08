Politiker viser maveskind i protest mod forbud

Protester på vej

Sagen har som det nyeste også fået gymnasieelever på barrikaderne.



Ifølge TV2 ØSTJYLLANDs oplysninger planlægger blandt andre eleverne på Paderup Gymnasium i Randers og Aarhus Katedralskole at demonstrere mod crop top forbuddet ved at iføre sig den populære mavebluse de kommende dage.

På Aarhus Katedralskole håber den ene af initiativtagerne til protesten, at Firehøjskolen vil omstøde beslutningen.

- Vi synes, at det er absolut absurd, at man vil vælge at gå ind og regulere fra skolens side, at piger ikke længere kan vise 2-5 centimeter af deres mave.

- Vi håber selvfølgelig, at skoleinspektøren på Firehøjskolen trækker den vedtægt tilbage, så eleverne på skolen kan have lov til at have lige præcis det stykke tøj på, som de har lyst til, siger Edith Vels fra 2. H på Aarhus Katedralskole.