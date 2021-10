Politiker langer ud efter kommunal chef for 'mandestrip'-opslag

- Min principielle holdning er, at det her er meget større, end hvad jeg lavede en torsdag aften i sidste uge. Jeg tror ikke, at man skal være professor i grundloven for at se, at det er et alvorligt demokratisk problem, når en folkevalgt politiker på denne måde forsøger at gøre sin magt og indflydelse gældende på en frygtskabende og ikke-demokratisk måde, og jeg anser det for at være et dybt bekymrende eksempel på magtmisbrug, siger Ann Hermansen til avisen.

Sendt mail til byråd og direktion

Veninden til familiechefen, Louise Brown, mener, at Bjarne Overmarks udbryd er et udtryk for den frygtkultur, som ifølge hende hersker i Randers Kommune.

For ud over at ytre sin mening om opslaget i flere medier, har Bjarne Overmark sendt en mail til byrådet samt hele direktionen, hvor han sætter spørgsmålstegn til Ann Hermansens dømmekraft og faglighed.

- Hvad i alverden sker der, når en folkevalgt politiker, begynder at anfægte embedsmænds fritidsbeskæftigelser? Lige præcis sådan en mail skaber frygt. Sådan en mail gør, at helt almindelige mennesker, der tilfældigvis er en del embedsværket, begynder at censurere sig selv og måske indskrænker deres handlings- og ytringsfrihed, skriver Louise Brown til TV2 ØSTJYLLAND.