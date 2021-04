Politiker går ind i sag fra Randers om lange ventetider

I øjeblikket venter Anja Søs Klinge på en kørestol til datteren. Først for nylig er hun blevet inviteret til et møde - efter fristen er overskredet.

- For nogle måneder siden fik vi et brev om, at de ikke kunne overholde fristen, og der kunne gå mellem 1-16 uger ekstra, fortæller Anja Søs Klinge til TV2 ØSTJYLLAND.

Og ventetiderne påvirker familierne meget.

- Det er super hårdt, og man bliver rigtig ked af det over at se alle de ting, som ens barn ikke kommer til at opleve. Fordi det ikke får den rette hjælp hurtig nok, siger Anja Søs Klinge, som er mor til en pige med fysiske og kognitive udfordringer.

Charlotte Borman Mølbæk, der er handicapordfører for SF i Folketinget, vil nu stille spørgsmål til ministeren om ventetiderne. Hun mener ikke, at det er rimelige forhold, som familierne udsættes for.

Betaler selv

- Det er altså ikke i orden at mennesker med handicap og deres familier efterlades i lange sagsbehandlingstider. Alt for mange vælger selv at betale for støtte, når man har et handicap eller et barn med handicap. Sådan skal det altså ikke være. Vi betaler vores skat til et velfærdssystem, der skal hjælpe dem der har behov, skriver hun blandt andet på Facebook.

Både Anja Søs Klinges og Bonnie Nielsens familie har overvejet selv at gå ud og købe de hjælpemidler, som de har søgt om.



Men en kørestol og andre specialiserede hjælpemidler kan være en dyr fornøjelse.

Og så kan deres indkøb få andre konsekvenser.

- Vi overvejer, om vi selv skal købe en kørestol, men så er der risiko for, at vi ikke bliver kompenseret efterfølgende, siger Anja Søs Klinge.