Politiker er dybt bekymret over sag fra Randers: Vil nu skrive til ministeren om lange ventetider

- Det er super hårdt, og man bliver rigtig ked af det over at se alle de ting, som ens barn ikke kommer til at opleve. Fordi det ikke får den rette hjælp hurtig nok, siger Anja Søs Klinge, som er mor til en pige med fysiske og kognitive udfordringer.

SF-politiker Charlotte Broman Mølbæk fortæller, at SF desuden har indkaldt beskæftigelsesministeren, sundhedsministeren og socialministeren til en forespørgselsdebat på fredag omkring netop hjælpemidler, da der er stor forskel på, hvordan man bevilger dem ude i kommunerne.

De mener, at dele af området bør rykkes ud til regionerne. Men det er vigtigt at debattere ordentligt, da problemerne ikke bare skal flyttes.

- Det, der er afgørende ved hjælpemidler, er, at man kan komme hurtigere videre i sit liv. Hvis vi snakker om en kugledyne til et barn handler det også om, at forældre kan få noget søvn og møde op på arbejde - og kan leve deres liv, siger Charlotte Broman Mølbæk og tilføjer:

- Jeg er dybt bekymret over den store ulighed, der er i landet i forhold til præmisserne for at få tildelt hjælpemidler og hvor lang tid det tager at få dem.

Artiklen fortsætter under videoen.