Politiker bryder tavsheden: Kræver plejehjem undersøgt efter drabssag

Vil stramme op flere steder

Kvinden, der er under navneforbud, er tiltalt for at have dræbt en kvindelig beboer og forsøgt at dræbe tre andre ved bevidst at have givet dem forkert og farlig medicin.

Ifølge Bjarne Overmark kræver episoden stramninger flere steder.

- Der bør også være en indskærpning ved de praktiserende læger, som ordinerer medicinen. De ved, hvad de har ordineret til deres patient, og hvis de synes, det svinder lidt hurtigt, er der grund til at sige: 'hvad er der galt her? hvor forsvinder det medicin hen?', siger Bjarne Overmark.

Han mener desuden, at ansvaret ligger flere steder - og ikke kun ved det omtalte plejecenter.

- Ledelsen har altid et ansvar - både ledelsen på plejehjemmet og omsorgsledelsen i kommunen. Ligesom byrådet har et ansvar. Det har selvfølgelig givet anledning til overvejelser om, der er nogen, der ikke har gjort det, de burde gøre, siger Bjarne Overmark.