Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald - 68-årig fundet død

Østjyllands Politi oplyser kort før klokken 21.30, at den afdøde er en en 68-årig mand.

- Vi er fortsat i gang med at få afklaret dødsårsag og nærmere hændelsesforløb, og vi kommer til at arbejde videre med blandt andet afhøringer og undersøgelser i aften og nat. Vi kan først melde yderligere ud i morgen, skriver politikredsen på Twitter.



---

Østjyllands Politi undersøger søndag aften et mistænkeligt dødsfald på en adresse i Blomsterparken i Stevnstrup mellem Langå og Randers.



Det skriver politikredsen i et opslag på Twitter.

- Vi kommer til at være der noget tid for at foretage tekniske undersøgelser og har ikke yderligere info p.t. De pårørende er underrettet, skriver Østjyllands Politi.

Derudover er det sparsomt, hvad politiet ønsker at sige om efterforskningen.

I et opdaterende tweet omkring klokken 20 skriver politiet, at der er tale om en mand, der er fundet død på adressen.

- Der kommer til at gå noget tid, da der skal foretages en række efterforskningsskridt.