Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald

Østjyllands Politi undersøger søndag aften et mistænkeligt dødsfald på en adresse i Blomsterparken i Stevnstrup mellem Langå og Randers.

Det skriver politikredsen i et opslag på Twitter.

- Vi kommer til at være der noget tid for at foretage tekniske undersøgelser og har ikke yderligere info p.t. De pårørende er underrettet, skriver Østjyllands Politi, der indtil videre ikke ønsker at sige mere om efterforskningen.