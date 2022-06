Politiet efterlyser indbrudstyv

Har du set denne 29-årig mand fra Litauen? i så fald vil politiet gerne høre om det.

Den 29-årige er nemlig mistænkt for at stå bag en stribe indbrud landet over. Onsdag aften blev han opdaget af en politipatrulje på Vestervold i Randers.

To betjente i civil bevægede sig hen mod manden, der dog fattede mistanke og stak af henover en høj hæk i retning af banegården. Her løb han over skinnerne, fortsatte over et hegn og forsvandt i det grønne område mellem banegården og Hvidemøllevej.



Det forklarer Østjyllands Politi i en netop udsendt efterlysning af manden, der altså ikke er set, siden han blev spottet onsdag aften klokken 21.20.