Politiet advarer mod banditter i habitter

"Banditter i habitter." Det er nok ikke en efterlysning, politiet har skrevet så ofte, men den er god nok.

Og nogle tilbud er for gode til at være sande.

Det er de i hvert fald, hvis du er blevet tilbudt et kvalitetsjakkesæt, men er endt med et elendigt et af slagsen.

Det skriver Østjyllands Politi, der på Facebook advarer imod mindst én svindler, der er på spil i Østjylland.

Velklædt italiener på modemesse

Metoden er, at en velklædt italiener lokker kunder hen til sin bil ved at kontakte en tilfældig person og bilde vedkommende ind, at han kommer fra modemesse og er på vej i lufthavnen, men har brug for hjælp til at finde vej.

Når italieneren har fået vist vej, bliver han så taknemmelig, at han tilbyder borgeren at købe et dyrt kvalitetsjakkesæt meget billigt.

Han viser det fine jakkesæt frem i bilen, men når handlen er afsluttet, bytter han det ud med en billig model og lægger det i en habitpose. Når den hjælpsomme borger så opdager det, er det typisk for sent.

Senest fik politiet fredag en melding om metoden fra en borger på en parkeringsplads i Randers C, men politiet har set metoden i flere dele af Østjylland og formoder derfor, at der er flere habitbanditter på spil.

Hvis du støder ind i den velklædte italiener, er man velkommen til at ringe til politiet på 114.