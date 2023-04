Politi rykkede massivt ud til melding om pistol

- Jeg vil gerne opfordre til, at man ikke render rundt med de her meget vellignende pistoler. Vi tager jo vores forholdsregler, siger vagtchefen.

Han benytter anledningen til at komme med en kraftig opfordring.

- Ham skulle vi have sikre os. Vi vidste jo ikke, hvad det var, men der var ingen fare på færde, oplyser vagtchef Flemming Lau.

Det viste sig dog, at den 24-årige mand var bevæbnet med en hardballpistol og ikke et ægte våben.

Søndag fik en melding om en person med et våben Østjyllands Politi til at rykke massivt ud i Randers.

- Vi vil ikke have den uorden, så det skaber uro blandt borgerne, så der lander en sigtelse på hans bord, siger vagtchefen.

Ved meldinger om våben sætter politiet ind med et større setup med indsatsleder og det nødvendige antal patruljer for at sikre vedkommende.

Hændelsen skete tæt ved Perron 4, der er et værested for mennesker med særlige sociale problemer. Vagtchefen kan dog ikke oplyse, om der er tale om en person med tilknytning itl stedet.