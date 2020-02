Politi beder om hjælp til at finde Søren: - Familien er urolig for ham

Østjyllands Politi har siden klokken 12 i dag, tirsdag, ledt efter en mand fra Fårup ved Randers.

Der er tale om en 52-årig familiefar ved navn Søren Vergo, som tirsdag ved middagstid forlod sit hjem i Fårup i nedtrykt sindstilstand.

Familien har ikke hørt fra ham siden, og da han netop forlod hjemmet i nedtrykt sindstilstand, besluttede de sig ret hurtigt for at melde ham savnet til politiet.

- Der er en familie derhjemme, som er meget urolig for ham, og de vil rigtig gerne have ham hjem, og det vil vi også, siger Lars Bisgaard, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Søren Vergo beskrives som værende mellem 185-190 centimeter høj, almindelige af kropsbygning og med gråt hår.

Han bærer desuden sorte briller og er iført en grå/sort hue, en army grøn Helly Hansen jakke, grå bukser og sorte gummistøvler.

Mand, 52 år, 185-190 cm høj alm. bygning, kort gråt hår. Bærer sorte briller. Iført en grå/sort hue. Armygrøn Helly Hansen jakke, grå bukser og sort gummistøvler.#politidk pic.twitter.com/xwbsQj1djj — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 18, 2020

Leder højt og lavt

Østjyllands Politi leder efter Søren Vergo med helikopter, hundepatruljer og almindelige patruljevogne, men det er endnu ikke lykkedes dem at finde ham.

- Vi har haft det helt store i gang, og vi leder både højt og lavt, men det giver ikke mening at have helikopter oppe mere, nu hvor det er blevet mørkt, så den har vi indstillet for nu, siger Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi har ledt efter Søren Vergo med helikopter, hundepatrulje og patruljevogn i Øster Bjerregrav, Fårup Hammershøj, Sønder Onsild og Kousted. Foto: Google Satellit

Østjyllands Politi har ledt efter Søren Vergo i hele Fårup, og ud til Øster Bjerregrav, Hammershøj, Sønder Onsild og Kousted.

- Vi vil rigtig gerne finde ham. Han kan jo være alle steder. Han kan være i byerne omkring Fårup, han kan sidde på en kro, han kan være alle mulige steder, siger Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Beder offentligheden om hjælp

Selvom Østjyllands Politi både har haft helikopter i luften, hundepatruljer ude og almindelige patruljer ude i mere end seks timer, er de tikke lykkedes dem at finde Søren Vergo.

Derfor beder de nu offentligheden om hjælp.

- Vi vil rigtig gerne have, at folk hjælper os med at finde ham. Man må gerne kigge ekstra efter, når man er ude og gå aftentur, siger Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagtchefen oplyser også, at det ikke vil ødelægge noget for politiets efterlysning, at folk aktivt går ud og leder efter Søren Vergo.

- Det må man meget gerne, men det er selvfølgelig ikke noget, vi beder nogen om at gøre, siger Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Har man oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på 1-1-4.