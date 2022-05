Plejehjemsleder med klar besked: Ingen vil bevidst skade vores beboere

Henrik Madsen fortalte, hvordan hans mor tre gange over en kortere periode var blevet dårlig og efterfølgende måtte indlægges, og at han er overbevist om, at forløbet hænger sammen med den verserende politiefterforskning.

Hver gang fandt hospitalet et stof af typen benzodiazepin i den 80-åriges krop. På trods af, at plejehjemmet oplyser, at hun slet ikke får den slags medicin.

- Hun svinger mellem at være væk og være helt væk. Hun kan ikke snakke, har lukkede øjne, og det er bare frygteligt at se, fortalte Henrik Madsen.

Den 80-årige kvindes journal dokumenterer også, at politiet undervejs bliver inddraget, selvom personalet faktisk også mistænker, at lægemidlet Voltaren Gel kan have været skyld i udslaget på den ældre kvindes prøver.