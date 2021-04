Planlagde sin egen begravelse - nu har Stinne fået et nyt hjerte

Efter at have ventet to år hjemme i sin sofa stærkt dopet af morfin, fik 36-årige Stinne Madsen for omkring et år siden et nyt hjerte.

- Det har betydet alt. Jeg har fået et liv tilbage, hvor jeg kan være mor for mine to børn, og det betyder alt i verden, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har en medfødt genfejl, som efter mange år udviklede sig på en måde, så hun fik det mere og mere dårligt. Til sidst var en organtransplantation den eneste udvej.

Men i to år måtte hun vente på at få et nyt hjerte, og det var to års rutsjebanetur.