Plaget af indbrud: Overvågning på vej til genbrugspladser

Det er særligt bilbatterier, fladskærme og andet elektronik, der forsvinder mest af, når genbrugspladsen i Øster Tørslev har haft ubudne gæster. En tendens der ifølge Allan Asp Poulsen går igen i hele kommunen.

- Der er jo miljømæssige årsager til, at man afleverer det her på en genbrugsplads, og det er jo fordi det ikke skal havne i naturen, og vi har en formodning om, at de skiller de her batterier ad for at tage de metaller, der er deri, og så ved vi ikke helt, hvad der sker med resten, siger Allan Asp Poulsen.