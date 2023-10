Peter sendt til jobcentret med uhelbredelig kræfttumor

Hans læge har vurderet, at han er alvorligt og uhelbredeligt syg, men på trods af det valgte Jobcenter Randers i foråret at fratage hans sygedagpenge.

Men for tre år siden satte en hjernetumor en brat stopper for det liv, Peter Sloth kender til, og i dag er 15 minutters aktivitet lig med tre til fire timers restituering.

I mange år har vandet været et fast holdepunkt i Peter Sloths liv. Med en passion for fiskeri og både og et tidligere arbejde ved Randers Havn har udsigten til vand altid fyldt meget.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at leve op til gældende ret. Borgere i Danmark kan gå til ankesystemet, hvis de mener, at vi træffer en forkert afgørelse eller har et forkert skøn, skriver Helene Bækmark, direktør for social- og arbejdsmarked i Randers Kommune.

TV2 Østjylland har talt med Jobcenter Randers. De fortæller, at de ikke kan udtale sig om den konkrete sag, men at de føler med Peter Sloth. De har ikke ønsket at stille op til et interview, men skriver i et svar:

Borgere i Danmark kan gå til ankesystemet, hvis de mener, at vi træffer en forkert afgørelse eller har et forkert skøn. Ankestyrelsen har hér udfyldt det rum, lovgivningen hér har for fortolkning. I jobcenteret følger vi naturligvis trop. Vi er glade for den yderligere klarhed, der hermed er skabt, skriver Helene Bækmark, direktør for social- og arbejdsmarked i Randers Kommune.

I et jobcenter skal vi ofte træffe afgørelser i forhold til borgere, som står i vanskelige livssituationer, og det har vi lang erfaring med. Lovgivningen på området er vanskelig og omfangsrig, og hvad der er rette fortolkning, flytter sig jævnligt. Vi gør alt, hvad vi kan for at leve op til gældende ret.

Kræver afklaring

Det undrer Peter Sloth og hans sagsbehandler ved 3F, at mennesker som Peter Sloth fortsat sendes gennem jobcentersystemet, til trods for at regeringen for knap et år siden meddelte, at jobcentrene skulle lukke.

- Både for borgere, politikere og de ansatte på jobcentrene ville det være rart at få en afklaring på, hvad regeringen tænker, der skal ske fremadrettet, siger Henrik Hald, der er sagsbehandler for Peter Sloth.