Pernille reddede 75-årig blødende mand - nu kommer hun med opråb

Pernille Avlastenok holdt ind og skyndte sig over til det, der viste sig at være en ældre mand, der lå på højre side med blod ud af øjenbrynet. Fortovet, han var væltet på, var ikke var ryddet for sne eller blevet saltet.

- Han ryster, så jeg spørger, om han er okay. Han svarer ikke, men han er vågen, og vi har øjenkontakt, fortæller Pernille Avlastenok.

Heldigvis for manden er Pernille Avlastenok akutsygeplejerske, så hun gik i gang med at sikre, at manden blev stabiliseret.

Hun ringede selv efter en ambulance, og kort efter kom to håndværkere og hjalp med at få den ældre mand op i en varevogn, hvor han kunne få en varm kop kaffe.

I varevognen taler han lidt og fortæller sit fornavn, og han kan også godt huske, at han er 75 år gammel.

- Men da jeg spørger ham, hvor han bor henne, er han helt blank, fortæller Pernille Avlastenok, der på det tidspunkt mistænkte, at han kunne have fået hjernerystelse eller værre.

Inden længe kom en nabo hen og kunne trods skaderne i mandens ansigt genkende ham som en fra nabolaget.

- Det, tror jeg, er rigtigt, sagde manden stille ifølge Pernille Avlastenok.

Til sidst kom en ambulance og hentede den 75-årige og fik ham kørt til tjek.

Regler blev ikke overholdt

Tilbage stod Pernille Avlastenok dog med en del frustration. For den 75-årige mand havde ikke været i samme fare for at falde om, hvis sneen havde været ryddet og fortovet saltet.

- Der var spejlglat, understreger hun.

Reglerne for snerydning kræver, at man rydder sne og bekæmper glatføre i tidsrummet fra klokken 07 til 22 om aftenen. Det gælder både fortove, indkørsler og trapper.

Pernille Avlastenok understreger, at hun ikke peger fingre ad nogen, men bare vil fortælle, hvor slemt det kan gå. Så onsdag valgte hun på den lokale Facebook-gruppe at fortælle om sin oplevelse.

Hun har i sit arbejde selv set ældre mennesker, der er kommet slemt til skade, og faldskader kan i sidste ende være fatale. Eksempelvis er dødeligheden efter hoftebrud ifølge Ugeskrift for Læger omkring 20-25 procent efter en operation.

Den tilskadekomne 75-åriges kone har efter Pernille Avlastenoks opslag på Facebook fortalt, at han er hjemme igen. Han er forslået, men har det ellers okay.