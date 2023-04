Pas på plads 2860 - flere kommer hjem med store bøder

Hvornår går grænsen for, hvor lidt der skal til, før man får en p-bøde? Den debat raser lige nu i Randers, efter Emilie-Louise Berger delte et billede i gruppen "Facebook Randers". Her viser hun billeder af, at hun holder få centimeter uden for parkeringsbåsen i p-kælderen på Dytmærsken 9 i Randers.

Det var ikke mange centimeter, som Emilie-Louise Berger holdt uden for båsen. Foto: Privatfoto

Ifølge hende selv var det nødvendigt for overhovedet at komme ud af bilen. - Det er et gentagende problem, at båsene ikke er store nok. Hvis man har børn i bilen, er det umuligt at komme ud, medmindre man holder lidt uden for båsen, siger Emilie-Louise Berger til TV2 Østjylland.

Ikke den eneste Emilie-Louise Berger er ikke den eneste, der har haft problemer med den p-kælder.

I kommentarfeltet på hendes Facebook-opslag skriver flere, at de har oplevet det samme. Det bliver også nævnt, at det ikke er muligt at vende bilen, så man kan komme ud i den anden side.

- Jeg holdte på samme plads i sidste weekend, og det er jo umuligt at holde den anden vej, da “rummet” ikke rigtig tillader at vende rundt lige netop der, da der holder parkerede biler på tværs i højre side. Hvis det var mig, vil jeg forsøge at tage fat i dem, skriver en bruger. En af dem, der også har fået en p-bøde på præcis samme p-plads, er Refik Sadriji og hans kone. - Vi tænker, at det ikke er rimeligt, da pladsen er så stram, plus at min kone er højgravid og normalt skal bruge mere plads for at komme ud af bilen, skriver han til TV2 Østjylland.

Emilie-Louise Berger fik en bøde på 830 kroner på plads 2860. Foto: Privatfoto

Emilie-Louise Berger fortæller, at hun godt er klar over, at hun har overtrådt reglerne. Men p-bøden kommer alligevel bag på hende.

- Det er virkelig at gå i små sko, når man helt rationelt kan ske, at det ikke kan lade sig gøre at parkere anderledes og komme ud af bilen, siger hun. Dropper at komme til centrum Emilie-Louise Berger vil fremover ikke længere handle i Randers Centrum. Hun fortæller, at det er blevet for bøvlet at finde p-pladser, og når hun så oveni risikerer at få p-bøder for - efter hendes mening - små overtrædelser, så er det ikke længere besværet værd.

Emilie-Louise Berger mener, at Europark går i for små sko. Foto: Privatfoto

- Jeg orker det ikke mere. Fremover vil jeg tage ud til Randers Storcenter, for jeg får ingen bøde derude - det er helt sikkert. Der er masser af p-pladser, siger hun. Hun er dog ked af, at det er kommet så langt.

EUROPARKS REGLER FOR PARKERING I AFMÆRKET BÅS Europark henviser til deres "FAQ" ved spørgsmål om parkering. Her står der om parkering inden for båsen følgende svar: Parkering skal ske indenfor afmærket bås. Det betyder, at parkering skal foretages indenfor markeringen af båsen. Der vil blive pålagt et kontrolgebyr, såfremt der ikke er parkeret inden for afmærket bås. Såfremt det ikke er muligt at parkere indenfor afmærkningen af den valgte bås, f.eks. hvis køretøjet i den tilstødende bås holder skævt i sin bås, henviser vi til, at der parkeres i en helt anden bås, således at en lovlig parkering inden for afmærket bås er mulig. Såfremt der parkeres, hvor der slet ingen bås/afmærkning findes, anses dette også som en parkering udenfor afmærket bås, såfremt der er skiltet med, at parkering skal ske inden for afmærket bås. Europark.dk arrow-down