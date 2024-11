Frifundet: Paramediciner var ikke skyld i uheld under udrykning

Her er rettens begrundelser og afgørelse:

Tiltalte er tiltalt for under udrykningskørsel at have tilsidesat færdselslovens § 4, stk. 1, ved at have kørt mod kørselsretningen. Efter bekendtgørelsen om udrykningskørsel § 8, stk. 2, nr. 1, kan føreren af et udrykningskøretøj i tilfælde, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt og forsvarligt efter en afvejning mellem formålet med udrykningskørslen og den færdselssikkerhedsmæssige risiko ved kørslen, hvis der udvises ganske særlig forsigtighed, undlade at følge reglerne i færdselslovens § 4, stk. 1, om at efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler og afmærkning på kørebane, mv.

Tiltalte kørte den 30. januar 2023 under udrykning ad Rådmands Boulevard i vestlig retning mod kørselsretningen i modsatte vognbane, hvilket medførte, at der skete sammenstød med en bilist, som svingede til venstre fra Rådmands Boulevard mod Vester Allé. Sammenstødet sker ved, at en bil, som havde holdt stille, pludselig satte i gang og svingede ind foran tiltaltes udrykningskøretøj. Ved sammenstødet skete der materielle skader.

Det må efter forklaringerne lægges til grund, at lægebilen, som tiltalte den 30. januar 2023 førte under en udrykningskørsel brugte lys og horn. Bilerne i tiltaltes vognbane og i den modsatte vognbane, som tiltalte skulle passere, holdt stille, da tiltalte trak over i den modsatte vognbane for at køre forbi, og samtidig skyndte fodgængerne i fodgængerfeltet sig ind fortovet. Tiltalte sænkede farten, da han passerede bilerne, og sammenstødet skete med meget lav hastighed. Under disse omstændigheder finder retten, at det var forsvarligt, at tiltalte i den konkrete situation kørte over i den modsatte vejbane og kørte mod kørselsretningen, og at tiltalte under sin kørsel udviste ganske særlig forsigtighed.

Tiltalte frifindes derfor for den rejste tiltale.

Thi kendes for ret: Tiltalte, Thomas Holm, frifindes.