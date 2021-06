Paradoksalt: Sogn lukkes ned samme dag som mundbindet tages af

Men selvom hele operationen handler om at få stoppet smitten her og nu, begynder nedlukningen hverken fredag eller lørdag, men først mandag.

Det sker i henhold til de gældende regler, fortæller Randers Kommunes kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det står i reglerne, at det gælder for den først kommende hverdag. Det er sådan, vi tolker reglerne, og derfor begynder nedlukningen først mandag, siger han.



Og det har han sådan set ret i. For Styrelsen for Patientsikkerhed, der er involveret, når en kommune eller et sogn lukkes ned, skriver netop på sin hjemmeside, at: