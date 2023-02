Pakkebud truet med kniv og frihedsberøvet

Den ene mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, mens den anden har fået anholdelsen opretholdt i tre døgn.

Dørene blev lukket af hensyn til den fortsatte efterforskning. Derfor kan specialanklageren ikke give oplysninger om, hvad de to sigtede har forklaret.

Frihedsberøvelsen stod på i cirka halvanden time, fremgår det af sigtelsen. De to sigtes også for at have begået røveri for at få fat i et tv i varebilen.

Ingen af de to mænd kærede dommerens kendelse til Vestre Landsret.