Chef om firma-julegaver, der er sparet væk: - Anerkendelse kan komme på mange måder

- Derfor har DTL (dagtilbudsledelsen, red.) besluttet, at dagtilbuddet ikke giver julegaver i år til personalet. Denne beslutning er med begrundelse i, at DTL vil udvise rettidig omhu og sikre, at budgettet for 2024 vil være i overskud, står der videre i mailen, som TV2 Østjylland er kommet i besiddelse af.

- Jeg kan sagtens se, at vi står i en svær situation, hvor der skal spares. Og logisk set giver det helt mening at fjerne julegaverne, men det fjerner ikke min følelse af at savne anerkendelse, siger Sarah Maltesen.

De slår alle på, at det ikke er gaven i sig selv, men anerkendelsen og skulderklappet, de kommer til at savne.

TV2 Østjylland været i kontakt med flere ansatte i dagtilbuddene, der ligesom Sarah Maltesen ærgrer sig over, at julegaverne er sparet væk.

- Jeg synes, det er tarveligt. For mit vedkommende handler det ikke så meget om selve gaven, men det er mere, at man helt oppefra bliver anerkendt for sit arbejde, siger hun.

- Nogen vælger at give dem som personalepleje. Andre vælger at give personalepleje på en anden måde.

- For år tilbage besluttede direktionen, at sådanne beslutninger træffes decentralt, og det er så en ledelsesbeslutning, om man vælger at give julegaver eller ej, siger han.

Andre undrer sig over, at beslutningen om at spare julegaverne væk er truffet decentralt hos dagtilbudslederne, og den er derfor ikke nødvendigvis gældende for andre faggrupper.

Det centrale i modellen er, at byrådet indgår aftaler med samtlige arbejdspladser, herunder selvejende institutioner, afdelinger mv. – de såkaldte aftaleenheder. Det skyldes, at alle kommunens enheder hver især har en rolle i opfyldelsen af politisk fastsatte politikker og målsætninger.'

Randersmodellen hviler på, at alle medarbejdere og ledere har viljen og lysten til at arbejde efter byrådets mål og rammer, at de er fornuftige og ansvarlige og har potentialet for at udvikle sig og bidrage til organisationens udvikling.

Grundtanken i Randersmodellen er at give byrådet mulighed for at styre kommunen via aftaler med de enkelte aftaleenheder og samtidig give et vidt råderum til de decentrale kommunale ledere og medarbejdere.

'Randers Kommunes model for styring og økonomisk decentralisering - Randersmodellen - blev vedtaget i 2006 som overordnet styringsmodel for Ny Randers Kommune.

'Anerkendelse kan komme på mange måder'

Lars Lynghøj forstår godt, at beslutningen om at skære julegaverne væk kan opleves, som pædagogerne gør. Men dagtilbudschefen håber, at de kan se beslutningen i et større perspektiv.

- Vi er i en helt særlig økonomisk situation, og der har ledelsen vurderet, at det var et forkert signal at sende, at holde fast i gaverne. Jeg stoler trygt på, at ledelsen tager de rigtige beslutninger, og anerkendelse kan komme på mange måder, lyder det fra Lars Lynghøj.

Får du og dagtilbudslederne så heller ingen julegave i år?

- Det er en fælles vurdering på dagtilbudsområdet, at der ikke gives gaver, så heller ikke dagtilbudslederne får en gave. Jeg får heller ingen gave. Så der er ingen forskelsbehandling dér.

Fagforening forstår beslutningen

Beslutningen om at droppe gaverne vækker dog forståelse hos pædagogernes fagforening, BUPL.

- Jeg kan udmærket forstå, at personalet er ærgerlige og savner det skulderklap, som en gave er. Men der skal spares penge, og den her beslutning har en god signalværdi, siger Helle Andersen, der er fællestillidsrepræsentant for dagtilbudsområdet i Randers Kommune.

Hun forventer også et hårdt budgetår i 2025 for dagtilbuddene, og derfor kan hun godt se idéen i at spare julegaverne væk.

- De ansatte løber stærkt derude og kunne bruge en erkendtlighed, men man er nødt til at se det i et større perspektiv. Det er blevet indskærpet over for ledelserne, at der skal holdes ekstra hårdt for, siger Helle Andersen til TV2 Østjylland.