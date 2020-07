Pårørende vil hellere dø end at bo på udskældt plejehjem

De har opgivet, at det bliver bedre for deres egne pårørende, men de håber ikke, at andre skal udsættes for det samme helvede.

Jannie Hoffmann Nielsens 68-årige mor har alzheimers og bor på Huset Nyvang i Randers.

Hun har set de skjulte optagelser, som TV 2 har lavet fra plejehjemmet, og i modsætning til mange andre er hun ikke overrasket over det, hun ser.

Lige siden hendes mor flyttede ind for to et halvt år, har hun angiveligt prøvet at råbe ledelsen og politikerne op om lignende forhold.

- De er blevet gjort opmærksomme på det utallige gange, siger Jannie Hoffmann Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Når man har alzheimers, tæller hvert minut. Det er jo også en sorg i sig selv, at man mister et højt elsket menneske, og så skal man kæmpe så meget her. Det er ikke specielt morsomt.

Her ses Jannies mor, Birthe, i februar 2019, hvor hun havde boet på Huset Nyvang i et stykke tid, men slet ikke havde det så dårligt som i dag.

Sådan ser Birthe ud i dag. Hun har taget tyve kilo på siden det første billede på grund af blandt andet medicin.

En anden pårørende, der heller ikke er overrasket, er Janni Poort. Hun er gift med Erik Poort, som tidligere har boet på Huset Nyvang, men som hun har valgt at flytte, fordi hun ikke var tilfreds med forholdene.

- Min mand har været på plejehjemmet i halvandet år, og der gik ikke lang tid, før jeg blev dybt bekymret og bange, fordi jeg kunne se, at den var rivende galt med det helt basale arbejde på plejehjemmet. Jeg skulle spørge, om han får tørre bukser og livsvigtig hjertemedicin, siger Jannie Poort, der angiveligt har holdt flere møder med ledere og personale.

- Nu hører jeg, at der ikke er sket en skid siden. Det, jeg sagde, er gået lige igennem ørerne på dem, og de har ikke taget det alvorligt.

Lugtede af tis og afføring

Deres familiemedlemmers oplevelser har TV2 ØSTJYLLAND flere gange fortalt om, for eksempel den 2. juli i år.

- Kunne du spørge min mor i dag, så tror jeg ikke, hun ville ønske, at hun stank af tis og afføring eller var gennemvædet af det, eller at der var afføring i sengen og stolen. Det tror jeg ikke, hun ville synes, var særligt hyggeligt, sagde datteren Jannie Nielsen.

Begge pårørende oplever, at der er stor udskiftning på plejehjemmet og for mange vikarer, og generelt mener de, at forholdene er så forfærdelige, at de hellere vil tage deres eget liv end selv at leve under dem.

- Hos os har vi taget stilling til, hvad der skal ske. Vi ender det selv. Mine børn siger: Mor, det kan vi ikke byde dig, det kan vi ikke byde os selv, fortæller Jannie Hoffmann Nielsen.

- Jeg skal ikke ende på plejehjem. Jeg har talt med mine børn om det og overvejet, om man allerede skal spare op til at tage til Schweiz (red. aktiv dødshjælp), siger Jannie Poort.

Tre personer har ansvaret

De havde ellers store forventninger til Huset Nyvang, da det blev bygget. Det blev kaldt 'fremtidens plejehjem,' som var særligt rettet mod borgere med demens. Men de blev svært skuffede, og de er ikke i tvivl om, hvem der har ansvaret.

Lederen af plejehjemmet, fordi den person ansætter det personale, der er på plejehjemmet. Omsorgschefen i Randers Kommune, Lene Jensen, og formanden for omsorgsudvalget, Fatma Cetinkaya (S).

Og de giver ikke meget for de undskyldninger, som formanden for omsorgsudvalget kommer med i dag.

- Det er noget fis, at de siger undskyld. Det gør mig rasende, fordi de ved godt, hvordan det står til. De har vidst det siden marts eller april 2019, fordi de blev kontaktet om forholdene på skrift og har ikke orket at give svar tilbage, siger Jannie Poort.

Jeg håber virkelig ikke, at andre skal stå i det helvede, vi har gjort. Jannie Hoffmann Nielsen, datter til beboer på Huset Nyvang, Randers

De to pårørende har opgivet, at forholdene bliver bedre for deres pårørende, men de håber, at der vil blive lavet en uvildig tilbundsgående undersøgelse, og at opmærksomheden omkring dokumentaren nu vil forbedre livet på plejehjemmet for fremtidige beboere.

- Jeg håber virkelig ikke, at andre skal stå i det helvede, vi har gjort, siger Jannie Hoffmann Nielsen.

Udvalgsformand: Forhold er forbedret

Fatma Cetinkaya bekræfter over for TV 2, at beboere og pårørende tidligere har rejst kritik af plejen, der fandt sted på Huset Nyvang, og hun fortæller, at kommunen over det seneste halvandet års tid har forsøgt at tage hånd om problemerne og arbejdet med forholdene i plejecentret 'på forskellige planer'.

Fatma Cetinkaya (S).

Blandt andet har kommunen haft plejefaglige konsulenter og demenskoordinatorer tilknyttet plejecentret for at arbejde med arbejdsgangene, strukturen, kulturen, systematikken og medicineringen, forklarer udvalgsformanden til TV2.

Og arbejdet med at forbedre forholdene er stadig i gang, understreger Fatma Cetinkaya.

- Det betyder rigtig meget for mig, at der er en værdighed i den pleje og omsorg, der foregår på vores plejecentre, og at det foregår på en etisk måde, som vi kan være vores ældre bekendt.

Synes du, det foregår på en etisk måde i dag?

- Det mener jeg bestemt, det gør.

