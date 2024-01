Påbud til Nordic Waste - skal stille økonomisk garanti

Der er "to klare påbud" på vej fra myndigheder til jordrensningsvirksomheder Nordic Waste i Randers.

- Et påbud om at være med til at rydde op og sikre miljøet. Og et andet om med kort frist at stille en markant, økonomisk garanti, der skal sikre, at der er midler til at betale for oprydningsarbejdet, siger miljøminister Magnus Heunicke til Ekstra Bladet.

I december skete et større jordskred ved virksomheden. Nordic Waste har selv forladt opgaven med at få jordskreddet under kontrol.