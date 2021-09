Overfusede fotovogn: Blev derefter taget med promille over to og intet kørekort

En alkometertest viste, at den 21-årige mand havde en promille på over to. Der var også en 24-årig kvinde til stede i bilen. Hun oplyste, at det var hendes bil, de kørte i, og hun blev derfor sigtet for at have overladt førerretten til en person uden kørekort.

Tjekkes for vanvidsbilisme

Udover at være blitzet blev den 21-årige mand anholdt og sigtet for spirituskørsel og for kørsel i frakendelsestiden.

Det skal nu undersøges, hvad mandens promille præcist var, før straffen falder.