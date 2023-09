Over 800 millioner vælter ned over hospital

Akutbiler, der forsvinder. Hospitalsafdelinger, der lukker. Overlæger, der bekymrer sig om deres patienters fremtid. Besparelserne i Region Midtjyllands nye budget afføder mange reaktioner og mange klager over, hvorfor sparekniven lige præcis rammer dem. Men i Randers er der stor tilfredshed med det nye budgetforlig. Her er regner der nemlig 832 millioner ned over byens regionshospital. Der kommer en ny intensivafdeling, en ny fødeafdeling og nye operationsstuer. Og de yngste patienter kan de se frem til en ny børne- og neonatal-afdeling. - Det er jo dejligt. Vi har ventet på det i mange år og talt meget om, hvordan vi kunne rette op på manglerne i det her gamle hus, siger cheflæge på Børn og Unge på Regionshospitalet Randers Bent Windelborg Nielsen.

Bent Windelborg Nielsen er begejstret for, at der nu endelig kommer nye, store investeringer på hans hospital og afdeling.

Manglerne kan blandt andet mærkes på neonatalafdelingen, hvor Sofie Thomsen og Patrick Brix fra Harridslev er indlagt med deres lille, nye søn, der blev født i lørdags, seks uger for tidligt. - Det er trangt og varmt herinde, fortæller Sofie Thomsen om stue 13, hvor de og deres lille søn kommer til hægterne. - Det er ikke de bedste forhold ... Vi klarer den, men det kunne være meget bedre, siger Patrick Brix. Parret understreger, at personalet er upåklageligt, men de fysiske rammer er svære at være i. De ti familier, der lige nu er på afdelingen, skal alle deles om bare to toiletter og et enkelt bad. - At skulle dele toilet med en masse andre, når man lige har født, og der er en blødning og sår, der skal hele ... Så kunne det bare være rart at have noget, hvor man kunne gå ud for sig selv, siger Sofie Thomsen, mens hun holder sin sovende søn i armene.

Sofie Thomsen og Patrick Brix har intet dårligt at sige om personalet på neonatalafdelingen, men de fysiske rammer kunne i den grad være bedre, mener de.

Og måske bliver der netop bedre forhold, der kan sikre en bedre første tid for børn og familier på neonatalafdelingen. Cheflæge Bent Windelborg Nielsen ser i hvert fald frem til at få nye rammer om patienterne og om sine ansatte.

- Det betyder enormt meget for byen og for os som personale, at regionsrådet har tænkt på os og sagt, at "nu skal der også ske noget i Randers. Nu kan vi ikke bare blive med at lappe", siger han. Der er meget snak om mangel på personale i den her sektor. Er det ikke træls at skulle bruge pengene på bygninger i stedet? - Det man selvfølgelig sige, men vi kan jo ikke have nye hænder i gamle bygninger, hvis de nye hænder ikke kan arbejde hensigtsmæssigt. Det er til gavn for patienterne, at vi skal være her, siger Bent Windelborg Nielsen. Fra Region Midtjylland lyder det, at der især er fire grunde til, at økonomien ikke hænger sammen:

Flere af os køber medicin med tilskud. Og vi køber mere og dyrere medicin.

Vi går mere til læge og speciallæge, end regionen har forventet.

Særligt kræftbehandling og ventelister efter coronaepidemien giver store udgifter.

Inflationen rammer også priserne på at drive hospitaler.

Det er ikke rart for næstformand i hospitalsudvalget Annette Roed (S) at skulle skære. Men der er ingen vej uden om, lyder det.

I Region Midtjyllands hospitaludvalg har næstformand Annette Roed (S) svært ved at lave de besparelser, der blandt andet rammer hendes hjemstavn i Silkeborg, hvor det lokale hospital må sige farvel til flere funktioner. Hun har forståelse for, at det kan virke mærkeligt, at der skæres så dybt nogle steder, men der eksempelvis i Randers spenderes voldsomt. - Men de to budgetter kan ikke blandes sammen. De penge, vi får til anlæg, skal blive i anlæg - hvorimod de penge, vi bruger til for eksempel akutlægebiler, ligger i driftsregnskabet. Pengene i de to budgetter må ikke flyttes til hinanden, siger hun. Det er budgetloven, der bestemmer, at pengene skal fordeles sådan mellem drift og anlæg, understreger hun. - Vi må bare gøre vores bedste for at forklare, hvordan tingene hænger sammen, og hvordan vores rammer om det politiske arbejde er. For de er jo strengt defineret, siger Annette Roed.

VIDEO: Se indslag om budgetforliget her:

Der er glæde over regionens nye budgetforlig i Randers, hvor man kan se frem til en række nye byggeprojekter. I Silkeborg og Grenaa bliver budgetforliget modtaget noget mere lunkent.