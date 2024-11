Østjysk klub på vej i udenlandske hænder

Fodboldfansene i Randers FC venter lige nu i spænding på at få afsløret, hvilken investor der om nogle måneder skal drive klubben videre. På generalforsamlingen i mandags kom det nemlig frem, at den kronjyske superliga-klub nærmer sig et salg til en udenlandsk investor, som efter alt at dømme vil købe aktiemajoriteten i klubben. Silkeborg IF står i en lignende situation, og her har nyheden om, at klubben er på vej på udenlandske hænder, vakt protester og stor utilfredshed. Men i Randers er de blå-hvide fans, TV2 Østjylland mødte på lægterne til søndages kamp mod Vejle Boldklub, noget mere fortrøstningsfulde og forstående over for en kommende udenlandsk ejer.

Henrik Nielsen, Jan Jensen og Kurt Frost kan godt se idéen i en udenlandsk ejer af Randers FC.

- Der skal penge i kassen, ellers kan man ikke komme i top seks hvert år, siger sæsonkortholder Henrik Nielsen. Fan Jan Jensen kalder det 'en nødvendighed'. - Man kan godt være bekymret for klubfølelsen. Vi har jo set andre dårlige eksempler hos andre klubber, men det er en nødvendighed i den konkurrencesituation, der er, siger Jan Jensen. Og Kurt Frost mener, det er fremtiden for Superligahold: - Der er nogle af os fans, der synes, det er forfærdeligt, fordi vi er meget følelsesorienteret, men det er fremtiden med de omkostninger, der er i sport i dag - man er nødt til at få tilført ny kapital, siger Kurt Frost. Endeligt salg om et par måneder Sportsdirektør i Randers FC, Søren Pedersen, håber også, at klubbens trofaste støtter også fremadrettet vil opleve, at de kan genkende deres lokale fodboldklub, selvom den får en ny udenlandsk investor. - Vores aktionærer er meget grundige i forhold til, hvem der får lov til at købe Randers FC. Hvis nogen får lov at købe, bliver klubben drevet videre på samme måde. Der kommer bare nogle andre muligheder i forhold til økonomien, siger han.

Sportsdirektør i Randers FC, Søren Pedersen

Hvem den nye udenlandske investor er, kan Randers FC endnu ikke fortælle, men af generalforsamlingen fremgår det, at salget vil falde på plads om 2 til 3 måneder. Triste fans i Silkeborg Blandt Silkeborg IF's fans er der til gengæld mange fans, der begræder udsigten til, at klubben havner på udenlandske hænder. En af dem er Jonas Ahlgreen, der er glødende Silkeborg IF-fan og medvært på fanpodcasten 'Søhøjlandets Stemmer'. - Jeg tror bare, vi synes, at det hele er så godt og rart, og det er ærgerligt at sætte det over styr. Vi har brystet os af vores uskyld, og vi har været glade for at være på lokale hænder, siger Jonas Ahlgreen til TV Midtvest.

Også fodboldprofilen Morten Bruun, der er fodboldkommentator på TV2 og tidligere har spillet og trænet klubben, ærgrer sig. - Jeg var meget overrasket, da jeg for to dage siden fik meldingen. Nu her et par dage efter havde jeg nu nok håbet, jeg måske var lidt mere afklaret, men jeg er faktisk stadig lidt trist over det, har Morten Bruun tidligere på ugen fortalt.