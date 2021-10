Ordblind læsehest: - Jeg mistede lysten til at komme i skole

Kunsten at genkende ord i stedet for at læse dem

De pressede læsesituationer på skolebænken og det faktum, at Karoline måtte få sin mor til at SMS'e med vennerne for hende, startede en motivation. Hun ville lære at læse trods sin ordblindhed.



Efter års træning er det nu derfor lykkedes Karoline at genkende ord i stedet for at læse dem.

- Jeg læser nu 100 procent lige så godt som andre på min alder, fortæller hun og fortsætter: - Men det har også taget mange år.