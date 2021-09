Opdateret: 30-årig varetægtsfængslet - erkender at have krænket niårig

Sigtes for at ville købe oralsex af niårig

Ifølge Østjyllands Politi er manden sigtet ”for forsøg på voldtægt af et barn under 12 år ved anden kønslig omgang end samleje ved tirsdag eftermiddag at have tilbudt en 9-årig dreng penge til gengæld for oralsex, fremgår det af en melding fra politiet.

- Vi går selvfølgelig efter at få ham varetægtsfængslet, så vi kan fortsætte vores efterforskning. Det vigtigste for os er at sikre trygheden i og omkring Randers her og nu, og så skal vi til at efterforske og se, om vi kan underbygge de forskellige mistanker, vi har, siger Brian Voss med henblik på, at politiet også efterlyste manden for at have antastet en otteårig pige tirsdag eftermiddag.

- Vi er så tidligt i efterforskningen, så den del af sagen skal vi have underbygget yderligere, siger Brian Voss.

Anholdt i Nordjylland

Den 30-årige mand blev anholdt fredag morgen klokken syv på sin bopæl i Nordjylland.

Ifølge politiet skyldes anholdelsen et sammensurium af gode tips fra borgerne godt efterforskningsarbejde. Både tirsdag og onsdag ledte politiet intensivt efter manden i lokalområdet.

Brian Voss Olsen vil ikke udtale sig om, hvor i Nordjylland den 30-årige er anholdt, og om hvor vidt politiet på forhånd kender manden.



- Det er lykkedes ved rigtig intensivt efterforskningsarbejde. Herunder har vi har fået nogle gode og brugbare oplysninger fra borgere i området. Det har været et sammensurium af det hele, men især godt efterforskningsarbejde, så stor ros til efterforskerne, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Voss Olsen.

To episoder tirsdag

Sagen, som den 30-årige fremstilles i grundlovsforhør for, udspillede sig tirsdag.

Omkring klokken 14.30 tirsdag blev den niårige dreng antastet af en fremmed mand på Viborgvej tæt ved Overvænget i det nordvestlige Randers.

Drengen var på vej hjem fra skole, da han blev kontaktet af en mand, som kom med upassende ytringer med seksuelt indhold. Den 9-årige dreng skyndte sig hjem og fortalte sine forældre om episoden, og de meldte det til politiet.

Onsdag formiddag indløb en ny anmeldelse om en otteårig pige, der tirsdag lidt efter klokken 14 var blevet antastet af en mand i en grøn bil på Gl. Viborgvej ved Hornbæk.