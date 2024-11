Omstridt auktionshus solgt igen - nu er skandaleramt ejer helt ude

Det skandaleramte auktionshus Campen Auktioner er blevet solgt - igen. Det er kun cirka tre måneder siden, auktionshuset sidst skiftede ejere. Det skete efter auktionshuset tidligere på sommeren kom under rekonstruktion. Blandt de nye ejere var Finn Campen. Han ejede også auktionshuset før salget og var dermed direktør, da auktionshuset kom i økonomiske problemer tidligere på året.

Finn Campen er en kendt figur i Randers og omegn.

Men han er nu købt helt ud, så Connie Hansen, der købte sig ind i august, nu ejer hele auktionshuset. -Jeg kan bekræfte, jeg har købt alle aktierne i Campen Auktioner, skriver Connie Hansen i et skriftligt svar til TV2 Østjylland.

En anonym kilde fortalte TV2 Østjyllands journalist, hvordan de ansatte hos Campen Auktioner er med til at byde priserne op.

I vælten Auktionshuset kom under heftig kritik, da TV2 Østjylland i april 2024 kunne afsløre, at medarbejdere hos Campen Auktioner selv bød med på auktioner. Det fremgik dog ikke klart under vilkårerne for auktionerne ifølge flere eksperter. Auktionshuset forsvarede sig med, at det var helt normal procedure i branchen. Noget, som samtlige alle otte auktionshuse, TV2 Østjylland kontaktede, afviste.

Afsløringen fik Forbrugerombudsmanden til at rette skarp kritik mod auktionshusets metoder. - Auktionshuset vildledte sine kunder, når det ikke tydeligt informerede om, at dets egne ansatte måtte byde på de varer, der blev sat til salg, sagde Torben Jensen, forbrugerombudsmand.

Kurt Jensen er tidligere kunde hos Campen Auktioner. Han var tilfreds, da virksomheden fik kritik af Forbrugerombudsmanden.

En spændende mulighed I juni kom det skandaleramte auktionshus under rekonstruktion, fordi virksomheden ikke kunne betale sine kreditorer tilbage. Her lød det også, at den negative medieomtale var en del af forklaringen på virksomhedens vanskeligheder.

Siden blev Campen Auktioner altså solgt til blandt andet den samme ejer. Dengang lød forklaringen, at det gav god mening at have Finn Campen med i ejerkredsen, fordi han har erfaring fra auktionsbranchen. Og det understreger Connie Hansen også i dag. - Jeg blev oprindeligt kontaktet af advokat Flemming Jensen, kurator for det tidligere selskab, med henblik på en mulig investering i Campen Auktioner. Efter at have gennemgået materialet fandt jeg, at det var en spændende mulighed med stort potentiale for udvikling inden for auktionsbranche, lyder det i et skriftligt svar fra Connie Hansen.

Købte sig ind Salget betød, at Campen Auktioner gik konkurs, og alle værdier overgik til det nye selskab Campen Auktioner eftf. A/S. Købssummen lød på to millioner kroner. Finn Campen indtrådte som panthaver i Campen Auktioner, da han indfriede virksomhedens gæld til den bank, som havde pant i virksomheden. Hans andel var på 450.000 kroner. Men selvom det kun er ganske kort tid siden, Finn Campen lagde flere hundrede tusinde kroner i selskabet, så har det hele tiden været planen, at han kun skulle være med kortvarigt. - Det har hele tiden været planen, at jeg skulle købe alle aktierne i virksomheden inden for en kort periode efter overtagelsen, lyder det fra Connie Hansen, der fortsætter: - I en overgangsperiode havde Finn Campen nogle af aktierne, da jeg så en fordel i at have ham som sparringspartner. Hans store erfaring inden for auktionsbranchen har været en værdifuld ressourcer i denne fase.

Michael Martin Jensen var en af de kunder, der følte sig snydt af Campen Auktioner.

Arbejder mod stabilitet Selvom auktionshuset de sidste mange måneder har fået voldsom kritik fra både tidligere kunder og eksperter, så mener Connie Hansen, at det kan blive en rigtig god virksomhed. - Jeg ser et stort potentiale i Campen Auktioner. Vi har dygtige medarbejdere, en bred kundebase, stor lagerkapacitet og fleksibilitet til hurtigt at afhente varer, lyder det i det skriftlige svar. Ifølge hende så er fokus nu på at få virksomheden på rette køl. - At overtage og drive et auktionshus indebærer mange komplekse udfordringer. Vi arbejder intensivt på at få disse aspekter på plads og forventer at opnå stabilitet inden udgangen af Q1 (første kvartal, red.) 2025, lyder det.

Alt, hvad selskabet har foretaget sig op til konkursen, bliver endevendt for at finde ud af, om der er noget af det, der kan gøre om Rune Derno, rekonstruktør, Poul Schmith