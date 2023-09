Oksekødfri kantine: Hvis folk vil brokke sig, må de spise det derhjemme

Faktisk har den stort set ikke brugt det igennem længere tid, og køkkenchef Anne Bomholt fortæller, at hun siden den 1. januar i år kun har indkøbt sammenlagt to kilo oksekød til sin madlavning.

Afstemningen kommer i kølvandet på historien om, at skolen i Randers har valgt helt at droppe at bruge oksekød i kantinemaden , fordi det gavner dens grønne profil.

Put en rød bold i beholderen til højre, hvis du synes, det er okay, at der ikke længere serveres oksekød i kantinen. Put en blå bold i, hvis du synes, oksekød fortsat bør være på menuen.

Det var spørgsmålet, som eleverne på Randers Social- og Sundhedsskole i dag blev bedt om at svare på, da TV2 Østjylland kiggede forbi med to glasbeholdere og en mængde røde og blå bolde.

- Vi kører helt uden oksekød nu og vegetarisk et par gange om ugen. Vegetarisk mad kan så meget. Man skal bare lære at få smagene frem på en anden måde end med en kødret, siger Anne Bomholt, mens hun skræller grøntsager.

- Tidligere kunne vi se, at nogle elever vendte om og gik over i storcentret, hvis der var vegetarisk mad på menuen. Det gør de ikke længere. I dag kan jeg ikke se forskel på omsætningen, når det er vegetarisk eller en dag med kød, siger Anne Bomholt, der har været ansat på skolen i to år.

Rene Dybdal kan godt lide tanken om, at skolen er med til at signalere over for eleverne, at de er med til at løfte et stort ansvar, når det gælder klimaet.

Rene Dybdal, chef for forskning og udvikling på Randers Social- og Sundhedsskole, siger, at tiltaget er en god måde at fortælle eleverne på, at vi alle sammen har et ansvar for at gøre en forskel.

- Det signalerer jo, at vi alle sammen kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden og et bedre sted. Når de en dag står derude som social- og sundhedsassistenter, er det vigtigt, at de tager de kloge valg, siger Rene Dybdal.