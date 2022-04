Østjysk skole skraber bunden: Blandt de dårligste i landet

Havde byrådet kendt til problemerne med det samme, kunne det have haft betydning for, hvor hurtigt der kunne være grebet ind.

- Vi så kun toppen af isbjerget. Forvaltningen burde have fået øje på, at der skulles gøres noget, mener han.

Skolechefen afviser påstand

I en skriftlig kommentar afviser skolechefen i Randers Kommune, Carsten Fredslund Andersen, påstanden om, at han bevidst skulle have forsøgt at skjule de dårlige resultater på Fårup Skole og Børneby for politikerne.

- 14. februar fik jeg besked fra STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet, red.), at man ønskede en redegørelse fra Fårup Skole og Børneby, da man overvejede at udtage skolen til kvalitetstilsyn begrundet i trivselsmålingen over de sidste to år og faldende afgangskarakterer, står der.