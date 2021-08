Østjysk byrådsmedlem tiltalt for at dele personfølsomme oplysninger

Kritisk over for praksis

I samme skynding kunne TV2 Østjylland fortælle, at kommunens børne- og familieudvalget i april havde en beredskabsplan for, hvordan forvaltningen præcist skal agere i sager med mistanke om overgreb på børn, men planen blev ikke fulgt, mente Bjarne Overmark, der i et interview sagde:

- Det kan være, at den her sag giver anledning til, at den her plan i Randers skal revurderes kraftigt, sagde han dengang.

Tiltale: Sendte oplysninger til 16 modtagere

Ifølge Kommunen.dk's oplysninger er Bjarne Overmark tiltalt for i forbindelse med sagen at have endt en mail til en kreds af modtagere. I mailen var oplysninger på en familie, hvis barn var en del af sagen om de mulige overgreb.