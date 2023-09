Nyt våben mod cykeltyveri skabte kø

Hun har selv fået stjålet to cykler tidligere, og derfor sagde hun ja tak til at få installeret en såkaldt cork i cykelstyret.

- Jeg synes, det er forfærdeligt, jeg synes, det er trælst, at man ikke kan have sin cykel til at stå, om den er ny eller gammel. For mange er den jo et transportmiddel, siger hun.

En af de første i køen var Anna-Marie Pedersen. Hun er nemlig godt træt af ikke at kunne have sin cykel i fred.

Den kobles op med en app på telefonen, og hvis ens cykel bliver stjålet, melder man det på appen, og cork-enheden på andres cykler vil søge efter den mistede og give besked, hvis den registreres.

- Det kræver, at der kommer en anden cork forbi din cykel med din cork i og registrerer, at her holder den. Den anden cork sender så et signal tilbage til dig om, at du kan finde den her, forklarer Jacob Piil fra Randers Kommune.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem kommunen, Cowi og DTU, og kan altså ikke forhindre tyveri, men måske sikre, at man finder cyklen igen.