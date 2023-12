Nyt påbud til skole: Elevers voldsomme opførsel er blevet værre

Onsdag har Rismølleskolen fået et nyt påbud, fordi skolens ansatte fortsat arbejder under et stort fysisk og psykisk pres fra elever på 9. årgang.

Det oplyser Randers Kommunes skoledirektør, Carsten Otte, i en orientering til byrådet, som TV2 Østjylland har modtaget.

Her kan man læse, at ansatte på skolen oplyser til Arbejdstilsynet, at arbejdet på 9. årgang er blevet forværret, siden skolen fik et strakspåbud i slutningen af oktober. Det afviser skolens ledelse overfor Arbejdstilsynet.

'De ansatte oplever at den chikanerende og udadreagerende adfærd er eskaleret yderligere efter Arbejdstilsynets strakspåbud af den 27. oktober 2023, der blev gengivet i medierne. Ledelsen oplyser, at de ikke kan genkende en eskalering i adfærden, men Arbejdstilsynet vurderer, at elevernes adfærd er forskellig, når ledelsen er til stede og når ledelsen ikke er til stede i klasseværelser og på gangene,' skriver Arbejdstilsynet i sit påbud.

Rismølleskolen har frem til 15. april til at sikre et trygt arbejdsmiljø blandt lærerne. Det nye påbud afløser det strakspåbud skolen fik i slutningen af oktober.

Det var udløst af chikanerende og hånende opførsel fra elever på 9. årgang, der blandt andet truede lærere ved at sige 'Jeg henter et bat, så skal jeg nok få fat i den mobil' og kalde dem øgenavne som 'sædcontainer' og 'fucking perker'

TV2 Østjylland arbejder på en kommentar fra skoledirektør Carsten Otte.