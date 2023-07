Nye problemer: 18 snuppet efter "fyrværkerishow"

Klokken 23.54 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at 20-25 personer var forsamlet på stedet, hvor de affyrede fyrværkeri, ligesom der blev råbt ind til én af de indsatte.



TV2 Østjylland har ad flere omgange de seneste måneder omtalt problemer med uroligheder ved arresten, som er til stort ubehag for beboere i området.

Nogle har fået ødelagt biler, mens andre er irriterede over at få spoleret nattesøvnen. Enkelte har som konsekvens valgt at flytte fra området.

Stak halene mellem benene

Gruppen onsdag aften blev opløst, da politiet dukkede op. Mændene løb i forskellige retninger, men det lykkedes altså betjente at få fat i de 18, som blev tilbageholdt.

Blandt dem var en 22-årig mand, der blev sigtet for at have råbt ind til sin varetægtsfængslede bror på den anden side af murene.

En 20-årig mand og en 19-årig mand blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da de begge havde en mindre mængde kokain på sig.

- Det var på stedet ikke muligt at fastslå, hvem der havde affyret fyrværkeri, men Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere og skal blandt andet se videoovervågning igennem, og der kan derfor komme yderligere sigtelser, hvis gerningsmændene bliver identificeret, skriver politiet i sin døgnrapport.