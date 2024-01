Nye oplysninger ryster byrådsmedlem

Den konkursramte miljøvirksomhed Nordic Waste hev flere millioner ton jord ind på virksomhedens arealer, men formåede aldrig at rense større mængder til genanvendelse.

I både reklamer og interviews har Nordic Waste ellers promoveret sig selv som en grøn miljøvirksomhed, der tager imod forurenet jord og sender rene råstoffer tilbage til f.eks. byggebranchen.

Det fortæller Radio4.

Siden Nordic Waste fik en miljøgodkendelse til at tage imod forurenet jord i 2018, er i alt 3,8 mio. tons jord blevet kørt til virksomhedens arealer, viser en opgørelse fra Randers Kommune ifølge Radio4.

I samme periode har firmaet kun solgt 163.000 ton genbrugssten, knust beton og andre byggematerialer, viser opgørelsen udarbejdet af Randers Kommune.

Dermed har mindre end 5 pct. af den indkomne jord forladt firmaets arealer som genbrugsmaterialer ved landsbyen Ølst.

I en ny rapport om det katastrofale jordskred hos Nordic Waste konkluderer analysevirksomheden GEUS, at netop “deponeringen af jord” er “den primære årsag til jordskreddet”.

- Jeg er rystet over, at en virksomhed, der slår sig op på at ville rense og genanvende jord, har gjort det i så lille et omfang, som det har været tilfældet, siger Anker Boje (S), byrådsmedlem i Randers, til Radio4.

Han mener, at de nye oplysninger viser, at Nordic Waste har været “mere en pengemaskine for bagmændene end en grøn virksomhed”.