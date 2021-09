Ny politiker står frem i Randers: Meldte modstandere til politiet for chikane og toilet-overvågning

Det hele endte med, at Daniel Madié meldte sagerne til politiet. TV2 ØSTJYLLAND har bedt Daniel Madié vise konkret dokumentation for, at episoderne har fundet sted. Han har over for redaktionen kun kunne fremlægge en bekræftelse fra Østjyllands Politi af, at han den 15. november 2017 anmeldte "politisk chikane".

Brug for at kunne tale frit



Daniel Madié er blandt andet fortørnet over, at det, mens det stod på, var svært at få alenetid.

- Man har som politiker også brug for at være i sit eget forum med sine egne folk, hvor man kan tale frit, siger Daniel Madié om oplevelsen af, at alt blev optaget.

Det, du står og siger som politiker, skal vel også kunne tåle dagens lys?

- Ja, og det er ikke nødvendigvis ulovligt. Det er bare irriterende, når det bliver så nedgroet, ivrigt og nidkært, siger Daniel Madié.

- Problemet er den intimidering, der er i, at man er her, der og alle vegne, fortsætter Daniel Madié.