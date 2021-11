Ny lynlader sender elbilen på vejen i lyntempo

I modsætning til såkaldte destinationsladere, som lader langsommere og er mere udbredte, kan en lynlader være en fordel for de bilister med elbiler, som til daglig kører langt. Derfor giver lynladerens placering i Randers god mening, vurderer FDM.

- Det er et eftertragtet stoppested til at få ekstra juice på elbilen. Rent placeringsmæssigt er det et godt sted at sætte en lynlader, siger chefkonsulent hos FDM Ilyas Dogru til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Behovet er stort. Det er vigtigt, at nye ladestandere ligger i områder, hvor folk pendler på lange afstande.