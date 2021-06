Ny lov sikrer naturnationalpark: Men lokale frygter at blive trampet ned

Lene Stentoft mener ikke, brugerne af naturområdet vil kunne færdes der trygt. Hendes utryghed stammer blandt andet fra en episode, hvor hun og omkring 50 andre mennesker var på naturvandring i den kommende naturnationalpark Fussingø, da fem stude kommer løbende hen imod dem.

I forskrækkelsens jag får Lene Stentofts gruppe presset hegnet ned, så de kan komme ud af indhegningen i sikkerhed.

- Der skete heldigvis ikke noget, men forestil dig, at der havde været et 2-2,5 meter hegn rundt om. Så kunne vi ikke komme over. Og hvor langt var der til den nærmeste låge? En halv til en hel kilometer. Det kunne have endt totalt i katastrofe, siger hun.