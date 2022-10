Ny forening bremser naturnationalpark

Det blev vurderet, at Fri Natur er klageberettiget, og dens klage har derfor opsættende virkning. Det vil sige, at processen stopper, indtil klagen er behandlet.

Klagen ligger derfor nu hos Miljø- og Fødevareklagenævnet i Nævnenes Hus, der har svaret, at klagen først forventes klaret til juli 2023. Det fremgår ifølge Randers Amtsavis af en mail, avisen har fået aktindsigt i.

Frygter skade på sundheden - men kan ikke bevise noget

Joachim Parbo og Fri Natur mener, at naturnationalparkerne rummer adskillige konsekvenser for både natur, dyr, klima og de borgere, der vil bruge områderne. Dertil mener de, at ikke alle paragraffer er blevet overholdt.

Planerne inkluderer, at der sættes store græssende dyr ud på området, og det er blandt andet det, foreningen modsætter sig.

- Det har så mange negative konsekvenser. Ikke bare for naturen, men også for de mennesker, der kommer i naturen og nyder at være i den. Det kommer også til at påvirke sundheden i Danmark, at mange mennesker ikke længere kan komme ud i naturen og være der uden at skulle kigge sig over skulderen, siger Joachim Parbo.

Har I noget belæg for, at det vil skade sundheden i Danmark?

- Det kan vi da godt kigge lidt mere på. Når man i dag kan løbe, cykle og ride i store dele af naturen, og man i fremtiden ikke kan det i 40 procent af statsskovene, får det så ikke en påvirkning for befolkningen?

Foreningen blev oprettet i marts og har ifølge formanden nu mere end 1050 betalende medlemmer på tværs af landet.